Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 87,50 EUR zu.
Um 15:53 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 87,50 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 88,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 11.474 Vossloh-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Abschläge von 53,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.
Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|26.05.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|25.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|01.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.07.2024
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
