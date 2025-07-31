Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Nachmittag an Boden

Vossloh im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 88,20 EUR nach oben.

Um 15:48 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 88,20 EUR zu. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 88,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,80 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.365 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Gewinne von 7,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 54,25 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Vossloh-Aktie. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

