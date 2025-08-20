DAX24.197 -0,3%ESt505.444 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1639 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen
Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken
Kursentwicklung

Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Donnerstagmittag zu

21.08.25 12:06 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 88,10 EUR.

Aktien
Aktien
Vossloh AG
87,00 EUR -0,30 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 88,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 88,20 EUR. Bei 87,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.130 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 7,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 118,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,66 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net



