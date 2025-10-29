Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 75,80 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 75,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 76,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.953 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 46,77 Prozent sinken.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,50 EUR an.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,48 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie sackt auf Juni-Tief: Auch Kepler gibt Empfehlung auf

Vossloh: Positives Signal aus China

Vossloh: Verändertes Chance-Risiko-Profil