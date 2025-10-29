Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Mittwochvormittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 75,90 EUR.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 75,90 EUR. Bei 76,30 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 75,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.364 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 25,30 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 88,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,50 EUR an.
Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,48 EUR fest.
