Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Montagabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 101,81 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 101,81 USD. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 101,88 USD. Mit einem Wert von 100,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 740.500 Walmart-Aktien umgesetzt.
Bei 105,23 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 3,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,33 USD an.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.
Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:11
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
