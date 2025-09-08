DAX23.725 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.617 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,69 +0,7%Gold3.644 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienentwicklung

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

09.09.25 16:09 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Walmart. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 102,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,09 EUR 1,57 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 102,40 USD zu. Bei 102,47 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,00 USD. Bisher wurden heute 268.889 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 105,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 76,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 33,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,33 USD aus.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Analysten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen