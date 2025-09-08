Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Walmart. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 102,40 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 102,40 USD zu. Bei 102,47 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,00 USD. Bisher wurden heute 268.889 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 105,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 76,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 33,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,33 USD aus.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Analysten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial