Aktienentwicklung

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Aufschlag

09.09.25 20:24 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 102,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,40 EUR 1,88 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 102,41 USD zu. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 102,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 798.968 Walmart-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 2,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 76,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 33,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,33 USD.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Analysten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

