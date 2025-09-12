Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 103,70 USD.

Die Walmart-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 103,70 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 103,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,71 USD. Zuletzt wurden via New York 324.457 Walmart-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 105,23 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 1,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 77,49 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

