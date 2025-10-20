Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 106,64 USD ab.

Die Walmart-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 106,64 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,61 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 597.845 Walmart-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,55 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 24,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,33 USD je Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,40 Mrd. USD im Vergleich zu 169,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

