Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Kursverlauf

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag leichter

20.10.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 107,50 USD.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 107,50 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 107,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 107,75 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 248.486 Walmart-Aktien.

Bei einem Wert von 109,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 25,58 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,33 USD.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

