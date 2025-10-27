Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gibt am Montagnachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 105,14 USD.

Die Walmart-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 105,14 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 104,62 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 106,20 USD. Zuletzt wechselten 590.841 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 4,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Mit einem Kursverlust von 23,91 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 116,33 USD.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,40 Mrd. USD im Vergleich zu 169,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

