Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Freitagabend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Walmart

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 106,05 USD.

Die Walmart-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 106,05 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 105,54 USD nach. Bei 107,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 773.145 Walmart-Aktien.

Bei einem Wert von 109,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 3,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,33 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 177,40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 24.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,61 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht