Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet
HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt
Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
92,01 EUR +0,79 EUR +0,87 %
STU
106,19 USD -0,02 USD -0,01 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 727,53 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

Walmart
92,01 EUR 0,79 EUR 0,87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst Christopher Horvers am Sonntag im Nachgang von Gesprächen, die die Chancen im Werbegeschäft näher beleuchteten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 127,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 106,17		 Abst. Kursziel*:
19,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 106,19		 Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
Analyst Name:
Christopher Horvers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

08:01 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Walmart Buy UBS AG
08.09.25 Walmart Outperform Bernstein Research
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
22.08.25 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

