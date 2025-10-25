Walmart Aktie
Marktkap. 727,53 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst Christopher Horvers am Sonntag im Nachgang von Gesprächen, die die Chancen im Werbegeschäft näher beleuchteten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 127,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 106,17
|Abst. Kursziel*:
19,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 106,19
|Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|08:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.