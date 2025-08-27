DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.527 -0,1%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart behauptet sich am Nachmittag

28.08.25 16:10 Uhr

28.08.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 96,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Walmart-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 96,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 96,27 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 95,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 96,00 USD. Bisher wurden heute 290.385 Walmart-Aktien gehandelt.

Bei 105,23 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 8,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 75,67 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 26,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 113,80 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

