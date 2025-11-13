DAX24.302 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
WDH: Energiekontor sieht sich auf Kurs zu im Oktober gesenkten Jahreszielen

13.11.25 10:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
34,25 EUR 1,50 EUR 4,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Wort in der Überschrift ergänzt)

BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor blickt trotz Projektverzögerungen zuversichtlich in die Zukunft. Übergangsphasen wie diese könnten bewältigt werden, ohne Personal abbauen oder Geschäftsaktivitäten reduzieren zu müssen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bremer hatten vor gut einem Monat ihren Gewinnausblick wegen Projektverzögerungen gekappt, dieser wurde nun bestätigt.

"Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen und der kurzfristigen Anpassung unserer Ergebnisprognose bleibt Energiekontor wirtschaftlich sehr stabil und operativ hochdynamisch", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Die Projektverschiebung erzeuge keine kapazitiven Engpässe für weitere Projekte in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, hieß es vom Unternehmen weiter.

Zum ersten und dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Seit dem Jahreswechsel hat das im SDAX notierte Papier rund ein Drittel verloren./lew/mis

Analysen zu Energiekontor AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
05.12.2024Energiekontor BuyWarburg Research
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
05.12.2024Energiekontor BuyWarburg Research
02.05.2012Energiekontor haltenÖko Invest
01.09.2008Energiekontor neutralDexia Securities Inc.
20.05.2008Energiekontor haltenÖko Invest
11.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
04.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
01.09.2006Energiekontor verkaufenM.M. Warburg
31.03.2005Energiekontor: SellM.M. Warburg

