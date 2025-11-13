WDH: Energiekontor sieht sich auf Kurs zu im Oktober gesenkten Jahreszielen
Werte in diesem Artikel
(Wort in der Überschrift ergänzt)
BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor blickt trotz Projektverzögerungen zuversichtlich in die Zukunft. Übergangsphasen wie diese könnten bewältigt werden, ohne Personal abbauen oder Geschäftsaktivitäten reduzieren zu müssen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bremer hatten vor gut einem Monat ihren Gewinnausblick wegen Projektverzögerungen gekappt, dieser wurde nun bestätigt.
"Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen und der kurzfristigen Anpassung unserer Ergebnisprognose bleibt Energiekontor wirtschaftlich sehr stabil und operativ hochdynamisch", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Die Projektverschiebung erzeuge keine kapazitiven Engpässe für weitere Projekte in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, hieß es vom Unternehmen weiter.
Zum ersten und dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Seit dem Jahreswechsel hat das im SDAX notierte Papier rund ein Drittel verloren./lew/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Energiekontor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Energiekontor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Energiekontor AG
Analysen zu Energiekontor AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10.09.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|05.12.2024
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10.09.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.2025
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|05.12.2024
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2012
|Energiekontor halten
|Öko Invest
|01.09.2008
|Energiekontor neutral
|Dexia Securities Inc.
|20.05.2008
|Energiekontor halten
|Öko Invest
|11.12.2007
|Energiekontor neutral
|Dexia Securities
|04.12.2007
|Energiekontor neutral
|Dexia Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2006
|Energiekontor verkaufen
|M.M. Warburg
|31.03.2005
|Energiekontor: Sell
|M.M. Warburg
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Energiekontor AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen