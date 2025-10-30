Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 87,06 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 87,06 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Wells Fargo-Aktie bei 87,20 USD. Bei 86,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 901.541 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 87,46 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 0,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden.

Am 14.10.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent auf 31,91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.01.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken