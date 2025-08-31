Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 24,28 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 24,28 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,33 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.624 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 65,07 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 13,71 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,36 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,84 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

