Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 23,15 EUR ab.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 23,15 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 22,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,66 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 557.299 Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 73,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,50 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,36 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.

