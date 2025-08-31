DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.002 -1,2%Nas21.037 -2,0%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl69,08 +1,4%Gold3.517 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500 Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor
Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag schwächer

02.09.25 16:09 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 23,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,00 EUR -0,86 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 23,15 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 22,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,66 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 557.299 Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 73,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,50 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,36 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Was Analysten von Zalando erwarten

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Zalando von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen