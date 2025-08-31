Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Zalando

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 23,70 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 23,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 23,55 EUR. Bei 23,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.803 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,11 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 20,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,60 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,36 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

