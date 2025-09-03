DAX23.757 +0,7%ESt505.340 +0,3%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1647 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.547 -0,4%
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Dillard’s: Kauf eines Einkaufzentrums als strategischer Gegenentwurf zum Branchentrend Dillard’s: Kauf eines Einkaufzentrums als strategischer Gegenentwurf zum Branchentrend
Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Notierung im Blick

Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Mittag vor

04.09.25 12:05 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 24,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,50 EUR 0,62 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 24,46 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,62 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 298.599 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 63,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,95 EUR. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 16,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
