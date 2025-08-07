DAX24.177 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1634 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.391 -0,2%
Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagmittag fester

08.08.25 12:05 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,33 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 23,33 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 23,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,13 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 378.007 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 71,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 20,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 10,20 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Zalando BuyUBS AG
06.08.2025Zalando BuyUBS AG
