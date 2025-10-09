Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 27,52 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 27,52 EUR ab. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,50 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 470.057 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,52 EUR am 06.08.2025. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 22,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,00 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,29 EUR je Zalando-Aktie.

