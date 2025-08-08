Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 23,06 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 23,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,50 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 663.778 Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 73,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,91 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

