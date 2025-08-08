DAX24.057 -0,4%ESt505.331 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.038 -0,3%Nas21.475 +0,1%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1595 -0,5%Öl66,61 +0,4%Gold3.347 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
TUI-Aktie leichter: Nur Teilerfolg bei Rechtsstreit mit SmartLynx TUI-Aktie leichter: Nur Teilerfolg bei Rechtsstreit mit SmartLynx
Vorbereitung auf den Putin-Gipfel: Merz plant Konsultationen mit Trump und Selenskyj Vorbereitung auf den Putin-Gipfel: Merz plant Konsultationen mit Trump und Selenskyj
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag schwächer

11.08.25 16:09 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 23,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,00 EUR -0,38 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 23,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,50 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 663.778 Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 73,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,91 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen