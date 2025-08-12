Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 23,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 23,74 EUR. Bei 23,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 510.327 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 41,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 10,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,84 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Kaufen für Zalando-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Aktienempfehlung Zalando-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktien von Zalando und ABOUT YOU in Rot: Zalando plant Squeeze-Out von ABOUT YOU - Termin für HV festgelegt