Blick auf Zalando-Kurs

Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag gefragt

13.10.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag gefragt

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,14 EUR -0,29 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,28 EUR. Bei 26,64 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 323.203 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 52,51 Prozent zulegen. Bei 22,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 14,31 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,80 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

DatumMeistgelesen
