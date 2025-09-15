Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,24 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 26,24 EUR. Bei 26,42 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 25,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 568.907 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

