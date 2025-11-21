DAX23.117 -0,7%Est505.507 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,16 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1504 -0,2%Öl62,30 -1,4%Gold4.038 -1,0%
Aktie im Fokus

Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Freitagmittag auf rotes Terrain

21.11.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Freitagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 22,00 EUR.

Aktien
Zalando
22,00 EUR -0,42 EUR -1,87%
Das Papier von Zalando befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 22,00 EUR ab. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,81 EUR nach. Bei 22,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 295.491 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 21,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 4,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,58 EUR.

Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 3,02 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

