Zalando Aktie News: Zalando wird am Nachmittag ausgebremst

20.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 22,50 EUR abwärts.

Zalando
22,48 EUR -0,29 EUR -1,27%
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 403.138 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 78,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 21,09 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 6,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 37,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

