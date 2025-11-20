DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
Aktienkurs aktuell

Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit Kursplus

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 22,88 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 22,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 22,91 EUR. Bei 22,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.974 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 75,17 Prozent zulegen. Bei 21,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,58 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.11.2025. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

