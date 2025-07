Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Vormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,06 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,06 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,19 EUR zu. Bei 26,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 62.100 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 48,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,90 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 29,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,09 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,42 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2025 aus.

