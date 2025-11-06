Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications fällt am Abend

DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.201 -1,3%Bitcoin87.751 -2,9%Euro1,1545 +0,4%Öl63,36 -0,3%Gold3.985 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 82,39 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
71,00 EUR -1,53 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zoom Communications-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 82,39 USD abwärts. Bei 81,67 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 83,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 308.143 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 11,20 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,82 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Communications am 21.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

