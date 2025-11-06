Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Zoom Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Zoom Communications-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,62 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Zoom Communications-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 83,62 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 83,99 USD. Im Tief verlor die Zoom Communications-Aktie bis auf 83,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,45 USD. Von der Zoom Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.519 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Zoom Communications veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 23.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

