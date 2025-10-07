Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Zoom Communications-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 79,74 USD abwärts.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 79,74 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Communications-Aktie bis auf 79,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 84.450 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Communications-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 19,22 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Zoom Communications-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem