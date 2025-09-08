Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 86,48 USD.

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 86,48 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 86,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.647 Zoom Communications-Aktien.

Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 7,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,52 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Zoom Communications veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

