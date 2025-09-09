Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 85,34 USD.

Die Zoom Communications-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 85,34 USD nach. Bei 85,09 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 85,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 262.391 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Mit einem Zuwachs von 8,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,41 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 32,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Communications 1,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem