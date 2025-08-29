Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zoom Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 84,49 USD.
Die Zoom Communications-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 84,49 USD. Bei 84,65 USD erreichte die Zoom Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 84,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 414.982 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,41 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,77 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 21.08.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Zoom Communications-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,85 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.2022
|Zoom Video Communications Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2021
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2021
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.2022
|Zoom Video Communications Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.05.2019
|Zoom Video Communications Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.06.2020
|Zoom Video Communications Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
