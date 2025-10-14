DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.584 -0,5%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Kursverlauf

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

14.10.25 16:08 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Der Zoom Communications-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 78,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
67,81 EUR -2,01 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 78,27 USD. In der Spitze büßte die Zoom Communications-Aktie bis auf 77,76 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 62.883 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 18,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,71 Prozent gesteigert.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Communications-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen