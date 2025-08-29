Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Mittwochabend nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 86,42 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 86,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 86,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 489.957 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (64,41 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 25,47 Prozent wieder erreichen.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,85 USD je Aktie in den Zoom Communications-Büchern.

Redaktion finanzen.net

