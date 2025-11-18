Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagabend auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 81,31 USD ab.

Das Papier von Zoom Communications gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 81,31 USD abwärts. In der Spitze büßte die Zoom Communications-Aktie bis auf 80,56 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,63 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 259.436 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 12,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 26,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zoom Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Mrd. USD – ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Communications 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Zoom Communications-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 23.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen