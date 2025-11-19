Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Mittwochnachmittag verlustreich

Kurs der Zoom Communications

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 80,62 USD ab.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 80,62 USD. Das Tagestief markierte die Zoom Communications-Aktie bei 80,35 USD. Bei 81,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 44.125 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,08 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,11 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,22 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 23.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

