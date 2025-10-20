DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.020 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.362 +2,6%
Kursverlauf

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Abend fester

20.10.25 20:23 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 82,08 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 82,08 USD zu. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,28 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 80,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 334.684 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 27,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

