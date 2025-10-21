Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagabend mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 83,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,3 Prozent auf 83,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 83,80 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 81,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 282.101 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 10,74 Prozent wieder erreichen. Bei 64,41 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

