Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications verteuert sich am Nachmittag

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Zoom Communications zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zoom Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 78,52 USD.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 78,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 78,68 USD. Bei 78,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 46.320 Zoom Communications-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 21,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Mrd. USD – ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Communications 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Zoom Communications rechnen Experten am 23.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,84 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

