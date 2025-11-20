Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Nachmittag nordwärts

Zoom Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 81,30 USD.

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 81,30 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 81,75 USD. Bei 81,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 31.218 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (64,41 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 20,77 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Zoom Communications-Anleger Experten zufolge am 23.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

