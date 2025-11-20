Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Donnerstagabend im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zoom Communications gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 78,84 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Zoom Communications-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 78,84 USD. Die Abwärtsbewegung der Zoom Communications-Aktie ging bis auf 78,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 81,75 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 249.994 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 17,68 Prozent wieder erreichen. Bei 64,41 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,84 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen