Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Abend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 79,08 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 79,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 79,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,25 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 313.659 Aktien.

Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit Abgaben von 18,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 21.08.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 23.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

