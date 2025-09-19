Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 84,72 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 84,72 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 84,74 USD. Bei 83,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 58.786 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,22 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

