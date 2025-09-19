DAX23.475 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.305 ±-0,0%Nas22.693 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,32 -0,5%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Hat Buffetts Berkshire Hathaway nun endgültig verkauft? BYD-Aktie unter Druck: Hat Buffetts Berkshire Hathaway nun endgültig verkauft?
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kursverlauf

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag ins Plus

22.09.25 16:11 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 84,72 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
71,27 EUR -2,18 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 84,72 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 84,74 USD. Bei 83,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 58.786 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,22 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem

In eigener Sache

Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zoom Communications

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoom Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen