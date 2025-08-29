Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagabend auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 84,41 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Zoom Communications-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 84,41 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Zoom Communications-Aktie ging bis auf 84,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 477.889 Zoom Communications-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Gewinne von 9,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 31,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Mrd. USD – ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Communications 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

