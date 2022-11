5 Gründe, jetzt Amazon Aktien zu kaufen

Die Amazon Aktie hatte ein hartes Jahr 2022. Die Aktie des Unternehmens ist in diesem Jahr um mehr als 40 % und insgesamt mehr als 50 % von ihrem 52-Wochen-Hoch gefallen. Trotz der für die Amazon Aktie schlechten aktuellen Wirtschaftslage gibt es fünf Gründe, dass die Amazon Aktie bald wieder steigen wird.

Die wichtigsten Informationen zur Amazon Aktie

Marktkapitalisierung: 1,03 Billionen $

Derzeitiger Preis: 100,79 $

KGV: 89,17

52-Wochen Tief: 85,87 $

52-Wochen Hoch: 188,11 $

Warum intelligente Anleger jetzt Amazon Aktien kaufen!

Wir alle bemühen uns, Aktien zu kaufen, wenn sie mit günstig gehandelt werden. Doch wenn es so weit ist, ist das leichter gesagt als getan. Schließlich sieht es düster aus, wenn eine Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat, und wir fragen uns, ob sie noch tiefer gehen könnte. Es ist nur natürlich. Dennoch sagt nichts, dass wir nicht opportunistisch sein können.

Es besteht kein Zweifel, dass Amazon aktuell Probleme hat. Die Wirtschaft schwächelt, und die Ergebnisse des Unternehmens spiegeln dies wider. Erfolgreiche langfristige Anleger blicken jedoch über die aktuellen Schlagzeilen hinaus, um den Markt zu übertreffen. Da die Aktie gegenüber ihren Höchstständen um 50 % gefallen ist, deuten die folgenden fünf Gründe auf ein massives Comeback für geduldige Anleger hin.

Der größte Rückgang der Amazon Aktie seit der Großen Rezession

Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht der perfekte Sturm für Amazon. Ein angespannter Arbeitsmarkt und logistische Probleme haben unterm Strich Kosten in Milliardenhöhe verursacht. Die Inflation schmälert die Margen und droht,die Verbraucherausgaben zu bremsen ? insbesondere während der überaus wichtigen Ferienzeit.

Der starke Dollar hat den internationalen Ergebnissen geschadet, und Unternehmen versuchen, die Kosten zu senken, die sich auf die Verkäufe und Gewinne von Amazon Web Services (AWS) auswirken. Infolgedessen befindet sich die Amazon Aktie jetzt in ihrem stärksten Rückgang von den Höchstständen seit der Großen Rezession.

Dieser Rückzug könnte genau das sein, was langfristige Anleger brauchen, um den Markt zu übertreffen, sobald der Sturm vorbei ist. Die Herausforderungen sind zwar erheblich, bedrohen aber nicht die langfristige Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Es gibt mehrere Gründe für Optimismus.

E-Commerce-Marktanteil von Amazon

Der globale E-Commerce-Einzelhandelsmarkt ist von nur 1,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2014 auf geschätzte 5,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 explodiert. Es wird erwartet, dass er bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % wachsen und 7,4 Billionen US-Dollar erreichen wird.

Selbst bei diesen erstaunlichen Zahlen wird der E-Commerce weniger als 25 % der Einzelhandelsumsätze ausmachen, was ihm Wachstumsraum für viele weitere Jahre gibt.

Amazon war ein massiver Katalysator für die Explosion der Online-Verkäufe. Das Unternehmen hat den US-amerikanischen Online-Einzelhandelsmarkt mit einem Anteil von 40 % im Würgegriff. Walmart ist mit nur 7 % der zweitgrößte Marktanteil.

Die Verkäufe von Amazon sind in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Einkaufsgewohnheiten der Menschen sprunghaft gestiegen, und sie wachsen weiter. Trotz erheblichen Gegenwind ist der Gesamtumsatz von Amazon gegenüber den vorangegangenen 12 Monaten um 10 % gestiegen.

Digitale Werbung

Die Einnahmen aus digitalen Werbediensten von Amazon waren noch im Jahr 2019 nur ein Ausreißer auf dem Radar, als das Unternehmen laut eMarketer 12,6 Milliarden US-Dollar einbrachte und einen Anteil von 7,8 % am US-Markt hatte. Bis 2021 ist dieser Umsatz auf 31,2 Milliarden US-Dollar angewachsen, was einem Marktanteil von fast 15 % entspricht.

Im Jahr 2022 ist es die am schnellsten wachsende Plattform des Landes und die Einnahmen sind bis zum dritten Quartal um 22 % gestiegen, obwohl die Werbetreibenden die Budgets knapper werden. Dies steht in krassem Gegensatz zu seinen schärfsten Konkurrenten wie Alphabet und Meta. Die Google-Advertising-Verkäufe von Alphabet wachsen langsamer als die digitalen Anzeigenverkäufe von Amazon, während das Wachstum von Meta (ehemals Facebook) komplett aufgehört hat.

Amazon Prime

Laut Statista sind 153 Millionen ? mehr als die Hälfte aller amerikanischen Erwachsenen ? Amazon Prime Mitglieder. Die Mitgliederzahl ist weltweit auf 200 Millionen gestiegen. Das ist eine unglaubliche Zahl.

Nicht zufrieden damit, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, hat sich Amazon Prime mit der NFL zusammengetan, um ab September Thursday Night Football zu übertragen. Die erste Nacht zog 15 Millionen Zuschauer an und führte während des Spiels zu Rekord-Prime-Anmeldungen.

Amazon Prime ist ein wesentlicher Bestandteil des jüngsten Erfolgs von Amazon, und die Mitgliedschaften tragen dazu bei, die Kunden in seinem breiteren Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen zu halten.

AWS druckt weiterhin Geld

Das Amazons Cloud-Infrastruktur-Segment AWS besitzt mehr als 33 % des globalen Marktes und ist ein unverzichtbares Werkzeug für unzählige Cloud-basierte Anwendungen. Der Umsatz ist von 35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf eine Run-Rate von 82 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal gestiegen.

Das AWS-Umsatzwachstum verlangsamte sich im dritten Quartal auf 27 % im Jahresvergleich, nachdem es zuvor deutlich über 30 % gelegen hatte. Angesichts einer drohenden Rezession versuchen Unternehmen, ihre Kosten zu senken, und Amazon arbeitet mit ihnen zusammen, um ihren Bedarf kostengünstig zu decken. Dennoch sind 27 % Wachstum in einer schwierigen Wirtschaftslage nicht zu verachten.

Das Beste an AWS ist seine Rentabilität. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 bisher 17,6 Milliarden US-Dollar an Betriebsgewinnen bei einer Betriebsmarge von 30 %. Amazon befindet sich in einer beneidenswerten Position, um weiterhin von der weltweit steigenden Nachfrage nach Cloud-Diensten zu profitieren.